Italia-Francia, Olimpiadi Tokyo basket: orario, programma, tv, streaming, quando si giocano i quartii (Di lunedì 2 agosto 2021) Domani alle 10.20 l'Italbasket scenderà in campo per i quarti di finale di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri saranno chiamati a fare una vera e propria impresa per riuscire a battere la Francia. La selezione transalpina, infatti, è una squadra di rango e schiera un centro del calibro di Rudy Gobert che può fare malissimo all'Italia a rimbalzo, noto punto debole dei ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. La Francia, in queste Olimpiadi, si è già tolta lo sfizio di battere gli Stati Uniti e oltre a Gobert ha anche un pacchetto esterni di estrema ...

gallinari8888 : ???? Sarà Italia-Francia. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Siamo rimaste in 8 e si alza il livello, martedì ci f… - Italbasket : ???????? Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena martedì 3 agosto alle ore 10.20 in It… - Eurosport_IT : ?? Questi i sorteggi dei quarti di finale: ???? Francia ?? Italia ???? ???? Slovenia ?? Germania ???? Stati Uniti ?? Spagna… - maparliamodiCC : RT @martiraranans: L’Italia ha pisciato in testa alla Francia e io ho molto goduto poi ha pisciato in testa agli inglesi che se la credevan… - roxytox11 : RT @giuslit: Ho dato un’occhiata ai principali quotidiani di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito ed USA. Nessuno dedica al Covid l’enorm… -