Italia-Francia basket streaming gratis LIVE e diretta tv Rai? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (Di martedì 3 agosto 2021) Olimpiadi Tokyo 2020, si gioca Italia-Francia di basket maschile. Dopo la vittoria all’esordio contro la Germania, la nazionale azzurra di pallacanestro ha perso di misura contro l’Australia per poi conquistare il pass per i quarti di finale contro la Nigeria. Ora gli azzurri di Sacchetti affrontano i transalpini, grandi favoriti per la vittoria di finale. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Italia-Nigeria basket maschile streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 agosto 2021), si giocadimaschile. Dopo la vittoria all’esordio contro la Germania, la nazionale azzurra di pallacanestro ha perso di misura contro l’Australia per poi conquistare il pass per i quarti di finale contro la Nigeria. Ora gli azzurri di Sacchetti affrontano i transalpini, grandi favoriti per la vittoria di finale. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Nigeriamaschile...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ???? L’#Italia è la seconda squadra nella storia degli #Europei a vantare ben 5?? giocato… - gallinari8888 : ???? Sarà Italia-Francia. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Siamo rimaste in 8 e si alza il livello, martedì ci f… - Italbasket : ???????? Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena martedì 3 agosto alle ore 10.20 in It… - mariocastelli : L’antipasto migliore possibile a Italia-Francia: anticipate la sveglia di qualche minuto perché alle 6.40 vi aspett… - filippoocampana : RT @parallelecinico: 15 ore alla partita che tutto il basket italiano aspetta da 17 anni. Olimpiadi di Tokyo, quarti di finale, Italia-Fran… -