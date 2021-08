Italia - Francia Basket: orario tv dei quarti delle Olimpiadi. Ultimissime e precedenti (Di lunedì 2 agosto 2021) L ' Italia del Basket scende in campo per i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Appuntamento alle 10.20 di martedì 3 agosto per la sfida da dentro o fuori contro la Francia . Dopo la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) L 'delscende in campo per idi finale alledi Tokyo 2020. Appuntamento alle 10.20 di martedì 3 agosto per la sfida da dentro o fuori contro la. Dopo la ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #RinascimentoAzzurro ?????? ???? L’#Italia è la seconda squadra nella storia degli #Europei a vantare ben 5?? giocato… - gallinari8888 : ???? Sarà Italia-Francia. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Siamo rimaste in 8 e si alza il livello, martedì ci f… - Italbasket : ???????? Il quarto di finale Italia-Francia si giocherà alla Saitama Super Arena martedì 3 agosto alle ore 10.20 in It… - drunkside41 : Martedì 3/8 10.00 Italia-Argentina #volleyball M 10.20 talia-Francia #basketball Mercoledì 4/8 10.00 Italia-Serbia… - Alice_cattani : RT @Teo__Visma: #Tokyo2020 Martedì 3 #Basketball Italia - Francia #Volleyball M Italia - Argentina Mercoledì 4 #Volleyball F Italia… -