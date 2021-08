Italia-Argentina volley, Olimpiadi Tokyo: orario, programma, tv, streaming, quando si giocano i quarti (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto (ore 10.00) si giocherà Italia-Argentina, quarto di finale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste in un incontro da dentro o fuori: chi vince accede alla semifinale contro una tra Polonia e Francia, guadagnandosi il diritto di lottare per le medaglie; chi perde torna a casa senza possibilità di appello. Alta tensione per l’incontro che, come sempre, rappresenta il vero spartiacque dei Giochi, l’anello di congiunzione tra la fase a gironi e la zona podio della rassegna a cinque cerchi. L’Italia si presenta ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Martedì 3 agosto (ore 10.00) si giocherà, quarto di finale del torneo dimaschile alledi2021. Gli azzurri affronteranno l’Albiceleste in un incontro da dentro o fuori: chi vince accede alla semifinale contro una tra Polonia e Francia, guadagnandosi il diritto di lottare per le medaglie; chi perde torna a casa senza possibilità di appello. Alta tensione per l’incontro che, come sempre, rappresenta il vero spartiacque dei Giochi, l’anello di congiunzione tra la fase a gironi e la zona podio della rassegna a cinque cerchi. L’si presenta ...

Advertising

Federvolley : Il sorteggio ha decretato che sarà l’Argentina (@Voley_FeVA ) l’avversaria dell’Italia ???? nei quarti di finale del… - Eurosport_IT : ?? Questi i sorteggi dei quarti di finale: ???? Francia ?? Italia ???? ???? Slovenia ?? Germania ???? Stati Uniti ?? Spagna… - dchinellato : I quarti di finale alle Olimpiadi Francia-Italia Slovenia-Germania USA-Spagna Australia-Argentina In semifinale… - Tomas1374 : RT @Jurgen__K: Domattina: Ore 10:00 Italia-Argentina, quarti di volley. Ore 10:20 Italia-Francia, quarti di pallacanestro. La RAI per non… - pietro00112 : RT @Jurgen__K: Domattina: Ore 10:00 Italia-Argentina, quarti di volley. Ore 10:20 Italia-Francia, quarti di pallacanestro. La RAI per non… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Argentina Azzurre ko al tie - break con gli USA Pool B: USA 4v (10p), Italia 3v (10p), ROC 3v (8p), Turchia 2v (7p), Cina 1v (4p), Argentina 0p. Tokyo 2020 Nazionale Seniores Femminile

Contro la Francia per l'impresa Sacchetti: "Possiamo farcela" Sarà proprio Francia - Italia uno dei quarti del torneo olimpico di basket. I francesi si sono ... Gli altri quarti, domani: Slovenia - Germania ; Spagna - Stati Uniti ; Argentina - Australia . a. gal.

Italia-Argentina a Napoli: salta l'ipotesi dicembre, se ne parlerà nel 2022 ilmattino.it Mercato Inter: 'Il futuro di Lautaro Martinez è da decifrare' Mercato Inter: Lautaro oggi (lunedì 2 agosto) arriva alla Pinetina ma in ballo c'è il rinnovo del contratto o il trasferimento in una big d'Europa ...

Tokyo 2020, Volley maschile…" L’Italia di Blengini ha superato la fase a gironi da seconda del suo gruppo e deve affidarsi al sorteggio per scoprire l’avversaria dei quarti di finale. Tokyo 2020, volley… Leggi ...

Pool B: USA 4v (10p),3v (10p), ROC 3v (8p), Turchia 2v (7p), Cina 1v (4p),0p. Tokyo 2020 Nazionale Seniores FemminileSarà proprio Francia -uno dei quarti del torneo olimpico di basket. I francesi si sono ... Gli altri quarti, domani: Slovenia - Germania ; Spagna - Stati Uniti ;- Australia . a. gal.Mercato Inter: Lautaro oggi (lunedì 2 agosto) arriva alla Pinetina ma in ballo c'è il rinnovo del contratto o il trasferimento in una big d'Europa ...L’Italia di Blengini ha superato la fase a gironi da seconda del suo gruppo e deve affidarsi al sorteggio per scoprire l’avversaria dei quarti di finale. Tokyo 2020, volley… Leggi ...