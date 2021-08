Italia-Argentina in tv, Olimpiadi Tokyo volley: orario d’inizio, programma, streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere. Domani, martedì 3 agosto (ore 10.00 Italiane) la Nazionale Italiana di volley maschile affronterà l’Argentina nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico a Tokyo. Dopo aver concluso nella Pool A al secondo posto, collezionando quattro vittorie contro Canada, Giappone, Iran e Venezuela e perdendo solo contro la Polonia, la formazione del Bel Paese è chiamata alla prima sfida dentro-fuori in cui non saranno ammessi errori. Un incontro importante che, in caso di vittoria, metterà la Nazionale nella condizione di giocarsi le medaglie a Cinque Cerchi. Ivan ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Il conto alla rovescia sta per scadere. Domani, martedì 3 agosto (ore 10.00ne) la Nazionalena dimaschile affronterà l’nel match valido per i quarti di finale del torneo olimpico a. Dopo aver concluso nella Pool A al secondo posto, collezionando quattro vittorie contro Canada, Giappone, Iran e Venezuela e perdendo solo contro la Polonia, la formazione del Bel Paese è chiamata alla prima sfida dentro-fuori in cui non saranno ammessi errori. Un incontro importante che, in caso di vittoria, metterà la Nazionale nella condizione di giocarsi le medaglie a Cinque Cerchi. Ivan ...

Federvolley : Il sorteggio ha decretato che sarà l’Argentina (@Voley_FeVA ) l’avversaria dell’Italia ???? nei quarti di finale del… - Eurosport_IT : ?? Questi i sorteggi dei quarti di finale: ???? Francia ?? Italia ???? ???? Slovenia ?? Germania ???? Stati Uniti ?? Spagna… - Coninews : E SONO TREEEEEEEE! ?????? L'Italia piega l'Argentina con un perentorio 3-0, la terza vittoria consecutiva nel torneo… - _smartius : fatemi capire, giochiamo Italia-Argentina? in che senso? - _camurria : E intanto io sono già in ansia per Italia-Argentina. Non si può fare 'sta vita. Non si può. -