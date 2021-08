Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: le sue condizioni – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Isola dei Famosi, Fariba Tehrani in ospedale: le sue condizioni condivise attraverso una storia su Instagram. Ancora problemi fisici dopo l’avventura in Honduras La sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha lasciato pesanti strascichi. Fariba Tehrani si è fatta conoscere al pubblico dei reality come mamma di Giulia Salemi e in Honduras ha vissuto una grande L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 agosto 2021)deiin: le suecondivise attraverso una storia su Instagram. Ancora problemi fisici dopo l’avventura in Honduras La sua partecipazione all’deiha lasciato pesanti strascichi.si è fatta conoscere al pubblico dei reality come mamma di Giulia Salemi e in Honduras ha vissuto una grande L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

gianni_rassu : RT @SardegnaG: #Tokyo: la velocista sarda Kaddari alle semifinali dei 200 metri - tutta l'isola tifa per lei nella gara prevista oggi #Olim… - paone_mauro : RT @Associazione_DF: My Two Cents #18 – Domani il pranzo sei tu, La culla dei demoni, L’isola dei bambini dimenticati - peppe_tweet : Si conclude nella semifinale dei 200 metri l’avventura della nostra Dalia #Kaddari . Hai portato alti i nostri col… - itwiki_g : #Tirrenia #Moby Lo Stato deve ricevere con urgenza 180 milioni da #Onorato Si parla di #frode e #bancarotta L'eter… - Associazione_DF : My Two Cents #18 – Domani il pranzo sei tu, La culla dei demoni, L’isola dei bambini dimenticati -