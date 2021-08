Isola dei famosi, dramma per l’ex naufraga: sta male (Di lunedì 2 agosto 2021) Fariba Tehrani, popolare ex naufraga, sta riscontrando notevoli problemi di salute. Ciò che preoccupa è che i medici non sappiano cos’abbia. Fariba Tehrani (Instagram)Un’odissea per un ex naufraga dovrebbe essere pane quotidiano: ma con la salute non si può e non si deve scherzare. Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi e concorrente della quindicesima edizione de l’Isola dei famosi, continua a sperimentare problemi di salute che i medici faticano a risolvere e anche a motivare. Dolori all’addome e all’intestino, temperatura febbrile, malessere diffuso e sempre più lancinante. Fariba ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 agosto 2021) Fariba Tehrani, popolare ex, sta riscontrando notevoli problemi di salute. Ciò che preoccupa è che i medici non sappiano cos’abbia. Fariba Tehrani (Instagram)Un’odissea per un exdovrebbe essere pane quotidiano: ma con la salute non si può e non si deve scherzare. Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi e concorrente della quindicesima edizione de l’dei, continua a sperimentare problemi di salute che i medici faticano a risolvere e anche a motivare. Dolori all’addome e all’intestino, temperatura febbrile,ssere diffuso e sempre più lancinante. Fariba ...

