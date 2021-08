Isabella Ricci bomba sexy, vestitino cortissimo e paillettes: eccola come si era mai vista (Di lunedì 2 agosto 2021) La dama romana 62enne Isabella Ricci ha infuocato il web con uno scatto che la ritrae vestita tutta di paillettes, gambe nude e sorriso malizioso. La sua audacia conferma che l’età sia davvero solo un numero. Abbiamo conosciuto l’ex modella Isabella Ricci nell’ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 2 agosto 2021) La dama romana 62enneha infuocato il web con uno scatto che la ritrae vestita tutta di, gambe nude e sorriso malizioso. La sua audacia conferma che l’età sia davvero solo un numero. Abbiamo conosciuto l’ex modellanell’ultima edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. L'articolo proviene da Leggilo.org.

