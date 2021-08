Inter, si pensa al dopo Handanovic. Tanti nomi in ballo e tante idee (Di lunedì 2 agosto 2021) Inter, è partita la ricerca per il dopo Handanovic. Avverrà con calma, senza nessun affanno. Questo perché per la stagione che inizierà a breve, la dirigenza nerazzurra considera già prenotati i ruoli dei tre portieri: il primo sarà ancora Samir Handanovic, confermato nonostante qualche errore e papera di troppo nell’ultimo campionato, Radu ancora come secondo e l’ex bandiera del Crotone Cordaz come terzo. Da notare come il contratto del capitano del biscione scada a fine 2022, questa dunque potrebbe essere la sua ultima stagione. Inter: i nomi valutati da Marotta come ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021), è partita la ricerca per il. Avverrà con calma, senza nessun affanno. Questo perché per la stagione che inizierà a breve, la dirigenza nerazzurra considera già prenotati i ruoli dei tre portieri: il primo sarà ancora Samir, confermato nonosqualche errore e papera di troppo nell’ultimo campionato, Radu ancora come secondo e l’ex bandiera del Crotone Cordaz come terzo. Da notare come il contratto del capitano del biscione scada a fine 2022, questa dunque potrebbe essere la sua ultima stagione.: ivalutati da Marotta come ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter pensa Calciomercato Inter, sirene inglesi per la LuLa Ecco che allora Roman Abramovich avrebbe deciso di virare sul gigante belga dell'Inter con tanto di ... Per il centrocampo, si pensa anche all'ipotesi Pjanic: il bosniaco è in uscita dal Barcellona ed ...

Napoli, parla Aronica: 'Spalletti? Bisogna capire che obiettivi si hanno' ... successivamente è passato a parlare di ciò che pensa degli azzurri e di Spalletti prima di ... Il club ha bisogno di un paio di top player per raggiungere il livello di Inter e Juve . Allenare la ...

Calciomercato Inter, si pensa al rinnovo di Brozovic Corriere dello Sport Centrocampo, Pjanic pista viva: “L’Inter può prenderlo a zero. Marotta pensa a un triennale” Miralem Pjanic del Barcellona resta una pista di mercato viva per l'Inter, soprattutto in caso di partenza di Marcelo Brozovic. Miralem Pjanic del Barcellona resta una pista di mercato viva per l'Inte ...

Chelsea-Haaland, gli sviluppi: perché l’Inter spera nel colpaccio Chelsea-Haaland, le trattative vanno avanti. I Blues non mollano la presa sul norvegese, nell'affare spera anche l'Inter.

