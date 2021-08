Inter, Lautaro atteso alla Pinetina. Ma il futuro è incerto (Di lunedì 2 agosto 2021) Lautaro: oggi il rientro a Milano agli ordini di Simone Inzaghi, ma il suo futuro all’Inter resta ancora in bilico Nella giornata di oggi Lautaro Martinez riabbraccerà l’Inter, dopo averla lasciata lo scorso maggio subito dopo i festeggiamenti per lo scudetto. Il suo futuro a Milano, però, resta ancora incerto. Da un lato c’è la volontà congiunta di dirigenza e staff di provare a trattenerlo ad ogni costo, dall’altro c’è il mercato che incombe minaccioso ma non porta ancora con sé offerte concrete. Sullo sfondo resta il rinnovo, un capitolo molto complicato da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): oggi il rientro a Milano agli ordini di Simone Inzaghi, ma il suoall’resta ancora in bilico Nella giornata di oggiMartinez riabbraccerà l’, dopo averla lasciata lo scorso maggio subito dopo i festeggiamenti per lo scudetto. Il suoa Milano, però, resta ancora. Da un lato c’è la volontà congiunta di dirigenza e staff di provare a trattenerlo ad ogni costo, dall’altro c’è il mercato che incombe minaccioso ma non porta ancora con sé offerte concrete. Sullo sfondo resta il rinnovo, un capitolo molto complicato da ...

