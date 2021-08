Insigne rientra al Napoli: l’intesa per il rinnovo può attendere (Di lunedì 2 agosto 2021) Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli è ancora bloccato. Fino ad ora Aurelio De Laurentiis ed il capitano del Napoli non sono mai parlati, nemmeno telefonicamente. Ecco perché il ritiro di Castel di Sangro, dove è atteso anche Insigne dopo il periodo di vacanze post Europeo, diventa determinante. La trattativa per il rinnovo di contratto di Insigne è sostanzialmente in una fase di stallo completo, anche se tutto fa pensare che entrambe le parti vogliano guardarsi negli occhi prima di agire. rinnovo Insigne: si può trovare a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildi contratto di Lorenzocolè ancora bloccato. Fino ad ora Aurelio De Laurentiis ed il capitano delnon sono mai parlati, nemmeno telefonicamente. Ecco perché il ritiro di Castel di Sangro, dove è atteso anchedopo il periodo di vacanze post Europeo, diventa determinante. La trattativa per ildi contratto diè sostanzialmente in una fase di stallo completo, anche se tutto fa pensare che entrambe le parti vogliano guardarsi negli occhi prima di agire.: si può trovare a ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne rientra Si rivedono Acerbi e Immobile: Sarri, prove di vera Lazio Per la prima volta dopo cinque anni, Immobile rientra a Formello e non trova più Inzaghi, ma un ... la seconda quando era in vacanza a Ibiza con Insigne. Un pupillo quest'ultimo del tecnico ...

Bargiggia: ' De laurentiis ridicolo in alcune scelte. Su Insigne?" Il ragazzo non rientra più nei piani del Chelsea e quindi i Blues potrebbero pensare di darlo in prestito se non dovessero arrivare offerte. Operazione alla Bakayoko , inserendo un diritto o un ...

Napoli, rientrano dalle ferie Ospina e Ruiz Corriere dello Sport Insigne rientra al Napoli: l’intesa per il rinnovo può attendere Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne col Napoli è ancora bloccato. L'accordo con Aurelio De Laurentiis può arrivare a stagione in corso.

Lazio, Sarri lo vede alla Insigne: Correa ha ribadito di voler cambiare aria Nessun ritardo nel rientro dell’attaccante di Joaquin Correa in città, come sottolinea l’edizione odierna del Corriere di Roma. L’attaccante ha sostenuto i test atletici prima di presentarsi a Formell ...

