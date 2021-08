Innovazione e salute, le start up napoletane Unobravo e 1000 Farmacie premiate da UniCredit (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono stati proclamati in questi giorni i vincitori dell’edizione 2021 di UniCredit start Lab, la piattaforma di business rivolta alle startup e Pmi innovative italiane “tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Per la categoria “Impact innovation”, dedicata a progetti e soluzioni innovative in tema di sostenibilità ambientale e sociale, è la start up di Napoli “Unobravo” ad aggiudicarsi la prima posizione. Unobravo è una piattaforma online che consente di mettere in contatto virtualmente gli utenti con selezionati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono stati proclamati in questi giorni i vincitori dell’edizione 2021 diLab, la piattaforma di business rivolta alleup e Pmi innovative italiane “tech” ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech, Digital ed Innovative Made in Italy. Per la categoria “Impact innovation”, dedicata a progetti e soluzioni innovative in tema di sostenibilità ambientale e sociale, è laup di Napoli “” ad aggiudicarsi la prima posizione.è una piattaforma online che consente di mettere in contatto virtualmente gli utenti con selezionati ...

