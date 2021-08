Inferno in riviera | 2 400 turisti sfollati per il maxi rogo S' indaga sulle cause | c' è la mano dell' uomo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inferno riviera

corriereadriatico.it

... mettendo in allarme 4 Comuni, la Valmusone e la. Chiuse per ore l'autostrada e la ferrovia,... Ma non è detto: a scatenare l'potrebbe essere stata una sigaretta, visto che quella è un'...di fuoco anche sulla Costa dei Trabocchi, con il territorio di Rocca San Giovanni (Ch) ... che custodisce la casa - museo di Gabriele d'Annunzio a Gardone(Brescia). "Sono in contatto ...NUMANA - Cause naturali? È escluso. Gli investigatori sono sicuri: c’è la mano dell’uomo dietro il feroce incendio che ieri ha devastato diversi ettari di sterpaglie ...La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la quinta edizione di We Reading Festival: una settimana fitta di eventi per un progetto culturale unico nel suo genere, che coinvolge i t ...