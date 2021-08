Incentivi auto, Governo ha stanziato 350 milioni di euro ma mancano norme attuative per l’usato (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Il Governo ha rifinanziato con una dotazione di 350 milioni di euro gli Incentivi destinati all’acquisto di auto ma non essendo stati pubblicati i regolamenti attuativi non è ancora possibile richiederli per le auto usate. In tale scenario l’industria corre ai ripari con iniziative singole come quella del Summer Black Friday. Nei suoi piani – spiega Facile.it in una nota – il Governo ha voluto sostenere anche il mercato della auto usate destinando 40 milioni per chi acquista un veicolo di seconda mano euro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Ilha rifinanziato con una dotazione di 350diglidestinati all’acquisto dima non essendo stati pubblicati i regolamenti attuativi non è ancora possibile richiederli per leusate. In tale scenario l’industria corre ai ripari con iniziative singole come quella del Summer Black Friday. Nei suoi piani – spiega Facile.it in una nota – ilha voluto sostenere anche il mercato dellausate destinando 40per chi acquista un veicolo di seconda mano...

Advertising

martina_lo_re : #Decreto Sostegni bis, incentivi auto sull’usato fino a 25mila euro - Il Sole 24 ORE - gponedotcom : Eco - Incentivi auto nuove 2021: oggi si riparte: Tornano gli incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni di… - tvbusiness24 : #Auto, al via da oggi i nuovi #incentivi previsti dal decreto #Sostegni bis - Italia_Notizie : Decreto Sostegni bis, incentivi auto sull’usato fino a 25mila euro - DividendProfit : Incentivi auto, Governo ha stanziato 350 milioni di euro ma mancano norme attuative per l’usato -