(Di lunedì 2 agosto 2021) CATANIA (ITALPRESS) – “Risponderemo anche ai sindacalisti che fannoe risponderemo anche agli. Ledellasono, ma sempre meno di quelle degli. In questo momento il tema è lavorare per contenere i danni. Consentitemi una sola parola. La prevenzione la Regione la fa nelle aree boschive. Ecco, le aree il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

VittorioSgarbi : Eolico e forovoltaico, nel silenzio della politica, stanno distruggendo il Paesaggio siciliano. La cosiddetta “ener… - Agenzia_Ansa : I roghi continuano a flagellare la Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al governo la dich… - Regione_Sicilia : #Incendi, @Musumeci_Staff: «Affrontiamo dura prova con ferma determinazione, provo pena per sciacalli - - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Incendi, Musumeci “Politica ha tante colpe ma gli sciacalli di più” - messina_oggi : Mentre la Sicilia brucia non si spengono le polemiche. Insieme Sicilia punta il dito contro la Regione: 'Ancora una… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Musumeci

...d'uso delle zone boschive e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati interessati da, per ... È intenzione del Governotutelare tutti quei terreni attualmente produttivi che ......piano per la sicurezza e occorre anche verificare se diventa essenziale l'area per i parcheggi delle vetture dei veicoli perché più macchina insieme determinano un problema nella prevenzione'.CATANIA (ITALPRESS) - 'Risponderemo anche ai sindacalisti che fanno politica e risponderemo anche agli sciacalli. Le colpe della politica sono ...Con più di sette giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, determinato dalle temperature oltre i 40 gradi che hanno accelerato la maturazione delle uve, è partita oggi dalla Sicilia la vendemmia..