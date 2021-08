Incendi a Pescara, una foto aerea mostra il grado di devastazione della riserva naturale Pineta Dannunziana (Di lunedì 2 agosto 2021) Non più verde acceso, ma un’enorme chiazza nera. In queste ore uno scatto aereo che sta circolando in rete è quello che meglio descrive il livello di devastazione dell’area della riserva naturale Pineta Dannunziana, polmone verde di Pescara. Parte della vegetazione, circa la metà, è stata distrutta dai roghi che ieri pomeriggio, primo agosto, hanno interessato tutta la zona Sud della città. Nella foto si vedono gli effetti delle fiamme, con i quindici focolai che hanno interessato la zona. Dalla collina fino alla spiaggia ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Non più verde acceso, ma un’enorme chiazza nera. In queste ore uno scatto aereo che sta circolando in rete è quello che meglio descrive il livello didell’area, polmone verde di. Partevegetazione, circa la metà, è stata distrutta dai roghi che ieri pomeriggio, primo agosto, hanno interessato tutta la zona Sudcittà. Nellasi vedono gli effetti delle fiamme, con i quindici focolai che hanno interessato la zona. Dalla collina fino alla spiaggia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle… - HuffPostItalia : Italia tra incendi e grandine. Brucia Pescara: fuga dalle spiagge e scuola in fiamme - fattoquotidiano : Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia… - VerdiTaranto : RT @europaverde_it: Il polmone verde di #Pescara devastato dal rogo che ieri ha interessato la zona Sud della città. Vista dall'alto la dev… - Valessiabi : RT @enpaonlus: ??Incendi in #Sicilia, a #Pescara, #Campobasso, in #Sardegna. I volontari Enpa impegnati su tutti i fronti. Chiediamo allo St… -