Incendi a Pescara | trovati punti di innesco Per la Regione non ci sono dubbi | c’è la mano dell’uomo dietro

Il giorno dopo il vasto Incendio che ha colpito la città di Pescara è tempo della conta dei danni. Un bilancio terribile, aggravato dal ritrovamento di una serie di inneschi che non lasciano dubbi sulla matrice dolosa. Le fiamme hanno colpito in un momento delicato per la città di Pescara, ovvero nell'ora di punta di occupazione delle spiagge e della pineta Dannunziana. Il drammatico Incendio a Pescara è arrivato a poche ore di distanza da quello che ha bloccato per ore la città di Catania, causando anche la chiusura dell'aeroporto e diverse persone sfollate da case e spiagge.

Agenzia_Ansa : La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle… - fattoquotidiano : Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia… - TgLa7 : #Incendi a Pescara: feriti, bagnanti in fuga. In allestimento posto medico, fiamme minacciano case - MarcoBatarea : RT @Morbilla_: Chi ha innescato gli incendi a Pescara in questo momento di siccità estrema, con le autocisterne che vanno in continuazione… - AnnaMar74773335 : RT @ElioLannutti: Roghi in Abruzzo: a Pescara tre punti di innesco, probabile origine dolosa -