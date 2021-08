Incendi a Pescara, le fiamme vicino alle abitazioni. Fumo anche tra gli ombrelloni: sgomberati gli stabilimenti balneari (video) (Di lunedì 2 agosto 2021) I Vigili del Fuoco hanno lavorato contro le fiamme e il vento caldo che ha trascinato i roghi in tutta la zona sud di Pescara nella giornata di domenica. Alcune abitazioni, minacciate dalle fiamme, sono state sgomberate, così come gli stabilimenti balneari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) I Vigili del Fuoco hanno lavorato contro lee il vento caldo che ha trascinato i roghi in tutta la zona sud dinella giornata di domenica. Alcune, minacciate d, sono state sgomberate, così come gli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Riserva Dannunziana di Pescara sta bruciando e nella zona sud della città sono al lavoro decine di uomini delle… - fattoquotidiano : Abruzzo, brucia la Pineta Dannunziana di Pescara: cinque in ospedale per intossicazione. Incendi anche in provincia… - TgLa7 : #Incendi a Pescara: feriti, bagnanti in fuga. In allestimento posto medico, fiamme minacciano case - MonicaRiotCapo : RT @fanpage: La Procura di Pescara ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’incendio che ieri ha devastato il sud della città https://t.co… - ilfattovideo : Incendi a Pescara, le fiamme vicino alle abitazioni. Fumo anche tra gli ombrelloni: sgomberati gli stabilimenti bal… -