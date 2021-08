In volo sull'elicottero Aw169, ultimo nato dell'italiana Leonardo (Di lunedì 2 agosto 2021) Askanews vi porta a bordo di un Aw169 di Leonardo; siamo negli stabilimenti di Vergiate (Va) dell'azienda italiana dove abbiamo avuto modo di provare in volo l'ultimo nato della cosiddetta "Aw family",... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Askanews vi porta a bordo di undi; siamo negli stabilimenti di Vergiate (Va)'aziendadove abbiamo avuto modo di provare inl'a cosiddetta "Aw family",...

Ultime Notizie dalla rete : volo sull In volo sull'elicottero Aw169, ultimo nato dell'italiana Leonardo Il tutto per rendere il volo su questo elicottero un'esperienza sicura e confortevole per passeggeri e piloti, come ha spiegato il Chief test pilot di Leonardo elicotteri, Giuseppe Afruni."Se penso ...

