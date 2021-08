In tanti si chiedono quanto guadagnano gli attori di Beautiful: di che cifre parliamo (Di lunedì 2 agosto 2021) Sapete quanto guadagnano gli attori della famosissima serie tv Beautiful? Vi sveliamo le cifre esatte da loro percepite Beautiful è una delle serie televisive americane più famose, nonché una delle più seguite in Italia e in tutto il mondo. La prima puntata della soap opera è andata in onda il 23 marzo 1987. La serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 2 agosto 2021) Sapeteglidella famosissima serie tv? Vi sveliamo leesatte da loro percepiteè una delle serie televisive americane più famose, nonché una delle più seguite in Italia e in tutto il mondo. La prima puntata della soap opera è andata in onda il 23 marzo 1987. La serie L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

WonderfoolWords : RT @AlessandraPicca: @plums_the @Z3r0Rules Tieni botta! Io lavoro col pubblico. Ogni giorno tra un acquisto e l'altro mi chiedono timidamen… - Nick_Nicola29 : @PQuerela @HoaraBorselli Tu sai perché non gliela danno? E quelli (tanti) che nemmeno la chiedono? E quelli a cui n… - unpodicasinoe : se ha visto i tweet dove chiedono di cambiare la foto profilo (che non erano poi così tanti) non oso pensare al resto… #amemici20 - AlessandraPicca : @plums_the @Z3r0Rules Tieni botta! Io lavoro col pubblico. Ogni giorno tra un acquisto e l'altro mi chiedono timida… - Yari4menTni : @FPaffy @CarloCampi1004 @pdnetwork E infatti, chissà come mai, tanti bei posti fissi statali vinti al nord… Che poi… -