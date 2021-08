In Liguria 40 nuovi positivi e due decessi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva. Un paziente in età pediatrica ricoverato al Gaslini (Di lunedì 2 agosto 2021) Su 200 operatori sanitari e sociosanitari residenti in Asl5 che erano stati richiamati per sottoporsi alla prima vaccinazione, non se ne è presentato nemmeno uno all'appello Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 2 agosto 2021) Su 200 operatori sanitari e sociosanitari residenti in Asl5 che erano stati richiamati per sottoporsi alla prima vaccinazione, non se ne è presentato nemmeno uno all'appello

Advertising

telecitynews24 : CORONAVIRUS LIGURIA?? 40 nuovi positivi e 2 decessi?? - BabboleoNews : Sono 40 i nuovi #positivi al covid in Liguria su 1379 tamponi molecolari effettuati. #Stabili le ospedalizzazioni e… - gazzettaparma : A Parma 41 nuovi casi. I parmigiani in ferie in Liguria potranno fare la seconda dose di vaccino nel luogo di vacan… - radioaldebaran : Covid, 172 nuovi positivi in #Liguria - #COVID19 - - stefano_gatto97 : RT @LiguriaNotizie: Liguria, zero morti e 80 guariti. Malati +92 e ospedalizzati +1. Nuovi casi 172 -