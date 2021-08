Il tenorissimo Enrico Caruso | il primo influencer del ‘900 Al via le celebrazioni nel centenario della sua morte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il 2 agosto di cent’anni fa morivaa soli 48 anni dopo essersi sottoposto in extremis a operazioni da macelleria chirurgica. In una suite del Grand Hotel Vesuvio, lì dove luccica il mare… Era partito povero per l’America e ed era ritornato, ricco, famoso e malato. Tra i vari lavoretti del “Prima” aveva fatto anche il posteggiatore. E da oggi, la casa natale al civico 7 di via Santi Giovanni e Paolo, il quartino come lo chiamava lui, diventa un museo. Fotografie, locandine, cartoline e lettere “amorose” alla sua Ada Giachetti, madre dei suoi due figli, che poi lo tradì con il suo aitante autista. Ma anche caricature disegnate di suo pugno e un ...