Il Sud tradito dal Pnrr

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 agosto 2021) Quanti sono i soldi che ildestina al Mezzogiorno? È uno dei tormentoni di questa caldissima estate. Ufficialmente dovrebbero essere il 40% del totale (82 miliardi), ma c’è chi sostiene che non arriveranno nemmeno al 10%. Eppure parliamo di numeri, dovrebbero essere certi. Ma, a quanto pare, non è proprio così. Gianfranco Viesti, per esempio, spulciando tra gli interventi previsti dal Piano è giunto alla conclusione che i miliardi spesi al Sud non saranno più di 22. Esagerazione? Beh, le risorse del Dispositivo di Ripresa e Resilienza non si tradurranno direttamente in investimenti pubblici (la quota dispersa in bonus, incentivi, mance alle imprese, è notevole). E ...