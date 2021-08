"Il sorpasso" e la pennica di Vittorio Gassman su "L'eclisse"

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il caldo di Ferragosto, Roma deserta, gli italiani al mare e una Lancia Aurelia B24 Spider che sfreccia sulle strade al ritmo di un clacson ormai nella storia del cinema. “Il soprasso” di Dino Risi, oltre a essere un grande film, è la fotografia di un periodo storico e la descrizione di un cambiamento sociale che l’Italia attraversa all’inizio degli anni ’60, quelli del boom economico. La storia è nota: lo sfaccendato Bruno Cortona (interpretato da uno strepitoso) carica in auto il giovane studente Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant) per cominciare un’avventura senza meta che si concluderà in una curva della costiera di Calafuria in ...