Il sogno di una medaglia, i boxer portafortuna e la musica trap. Cosa ha detto Jacobs a Open prima di Tokyo – Il video (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs è il nuovo campione olimpico dei 100 metri. L’azzurro è il primo italiano di sempre ad aver raggiunto e vinto una delle gare regine dei Giochi e dell’atletica. Due mesi fa, tra gesti scaramantici, playlist motivanti, e duri allenamenti, e a poche settimane dal suo record italiano, Marcell Jacobs raccontava a Open Talk, il nostro canale Twitch, gli obiettivi e le speranze in vista dei Giochi olimpici di Tokyo: «Vincere una Olimpiade è il mio sogno fin da bambino e quando arrivi in finale può succedere di tutto». A Tokyo in 9.95 secondi – Il video ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcellè il nuovo campione olimpico dei 100 metri. L’azzurro è il primo italiano di sempre ad aver raggiunto e vinto una delle gare regine dei Giochi e dell’atletica. Due mesi fa, tra gesti scaramantici, playlist motivanti, e duri allenamenti, e a poche settimane dal suo record italiano, Marcellraccontava aTalk, il nostro canale Twitch, gli obiettivi e le speranze in vista dei Giochi olimpici di: «Vincere una Olimpiade è il miofin da bambino e quando arrivi in finale può succedere di tutto». Ain 9.95 secondi – Il...

