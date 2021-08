Il Silent Sardinia Festival sbarca ad Arzachena | musica in cuffia | yoga e meditazione

Advertising

CSmeraldaOff : Il Silent Sardinia Festival fa tappa a Cannigione #CostaSmeralda #Cannigione #eventi #meditazione #musica… - _PuntoZip_ : SILENT SARDINIA FESTIVAL: Parte domani la III edizione del primo festival in cuffia -

Ultime Notizie dalla rete : Silent Sardinia

Gallura Oggi

Gli appuntamenti ad Arzachena. Dopo il successo della programmazione a Santa Teresa di Gallura, dal 5 al 7 Agosto , la terza edizione delFestival darà vita a Parco Riva Azzurra , nel suggestivo lungomare di Cannigione a un ricco calendario multidisciplinare di attività. Arzachena è una delle novità di quest'anno a ...... Ai Maneskin la Lupa Capitolina Album postumo di Prince Collaborazione tra Morgan e Calcutta Andrea Bocelli live a Macerata Tish annuncia 'Fu*ked Up' Nuova musica per Johnny Depp...Al via oggi la terza edizione del Silent Sardinia festival che fino al 7 agosto avrà il suo cuore nei luoghi più suggestivi di Santa Teresa Gallura e anche alcuni appuntamenti a Cannigione.Prende il via la III edizione del Silent Sardinia Festival che fino al 7 agosto avrà il suo cuore nei luoghi più suggestivi di Santa Teresa e alcuni appuntamenti a Cannigione ...