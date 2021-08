Il Segreto, anticipazioni oggi 2 agosto: Tristan disperato per Pepa (Di lunedì 2 agosto 2021) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 2 agosto 2021. Che cosa vedremo nella replica della soap spagnola su Rete 4? Tristan non è riuscito a impedire le nozze di Pepa e Alberto, come avrebbe voluto. Sapendo che il matrimonio è stato celebrato, si dispera. Pepa e Alberto non consumano il matrimonio: lei non si sente pronta. Alberto vuole a tutti i costi aiutare Pepa a riavere Martin e rinuncia persino Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 2 agosto 2021)“Il”, puntata del 22021. Che cosa vedremo nella replica della soap spagnola su Rete 4?non è riuscito a impedire le nozze die Alberto, come avrebbe voluto. Sapendo che il matrimonio è stato celebrato, si dispera.e Alberto non consumano il matrimonio: lei non si sente pronta. Alberto vuole a tutti i costi aiutarea riavere Martin e rinuncia persino Articolo completo: dal blog SoloDonna

