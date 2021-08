Il salto, poi lo sprint: la Storia siamo noiResistenza e fiducia, lo sport spinge l’Italia (Di lunedì 2 agosto 2021) Una giornata d’oro e storica all’Olimpiade per l’Italia: Marcell vince i 100 metri, è il nuovo Bolt; Gianmarco vola nel salto in alto, primo insieme con Barshim Leggi su corriere (Di lunedì 2 agosto 2021) Una giornata d’oro e storica all’Olimpiade per: Marcell vince i 100 metri, è il nuovo Bolt; Gianmarco vola nelin alto, primo insieme con Barshim

Advertising

fattoquotidiano : MARCELL JACOBS - IL RITRATTO Salto in lungo fino a 18 anni, poi la scoperta di essere veloce, molto veloce, il più… - Agenzia_Ansa : 'Qualcosa di stratosferico: non dormirò mai più'. Lo ha detto Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto a… - Corriere : «Sognavo il basket, poi, grazie a mio padre, ho scoperto il salto in alto»: chi è Gianmarco Tamberi - ROS3GIRL : @FLWRYEONJ ferme stanno le lancette andiamo sulle giostre, salto io poi salti tu - Andre89boa : RT @Emme__10: L'Italia vince gli europei Jacobs vince i 100 metri Tamberi vince il salto in alto L'Inter vince lo scudetto La Juventus v… -