Il salto di Tamberi, poi lo sprint di Jacobs: la Storia siamo noi|Vai al medagliere Resistenza e fiducia, lo sport spinge l’Italia (Di lunedì 2 agosto 2021) Una giornata d’oro e storica all’Olimpiade per l’Italia: Marcell vince i 100 metri, è il nuovo Bolt; Gianmarco vola nel salto in alto, primo insieme con Barshim Leggi su corriere (Di lunedì 2 agosto 2021) Una giornata d’oro e storica all’Olimpiade per: Marcell vince i 100 metri, è il nuovo Bolt; Gianmarco vola nelin alto, primo insieme con Barshim

Advertising

Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - rtl1025 : ???? ???? Due ori per l'#Italia ???? ?? Marcell #Jacobs vince i 100 metri ??Gianmarco #Tamberi oro nel salto in alto - Corriere : Il salto, poi lo sprint: così Jacobs e Tamberi sono diventati leggenda - Kulusexy : RT @Emme__10: L'Italia vince gli europei Jacobs vince i 100 metri Tamberi vince il salto in alto L'Inter vince lo scudetto La Juventus v… -