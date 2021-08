Il revival di Criminal Minds a rischio cancellazione? Il cast pensa che “sia morto”, Paramount+ replica (Di lunedì 2 agosto 2021) Il revival di Criminal Minds era stato annunciato appena un anno dopo la fine della serie, ma a quanto pare la fretta non ha portato bene al progetto. Sembra infatti che si sia arenato dopo qualche mese di lavorazione, nonostante non vi sia ancora un annuncio pubblico da parte di Paramount+. Il revival di Criminal Minds, secondo il piano iniziale, era destinato in esclusiva proprio alla piattaforma streaming di proprietà di ViacomCBS, ma non è mai entrato in produzione e iniziano a diffondersi rumors di un’eventuale cancellazione. Timori che arrivano da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Ildiera stato annunciato appena un anno dopo la fine della serie, ma a quanto pare la fretta non ha portato bene al progetto. Sembra infatti che si sia arenato dopo qualche mese di lavorazione, nonostante non vi sia ancora un annuncio pubblico da parte di. Ildi, secondo il piano iniziale, era destinato in esclusiva proprio alla piattaforma streaming di proprietà di ViacomCBS, ma non è mai entrato in produzione e iniziano a diffondersi rumors di un’eventuale. Timori che arrivano da ...

