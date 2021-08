Il rapper Salmo dona 10mila piantine d’ulivo alla Sardegna colpita dagli incendi (Di lunedì 2 agosto 2021) Maurizio Pisciottu ha la Sardegna nel cuore. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del famoso rapper Salmo che ha deciso di dare nuovo vigore alla sua Regione colpita da una miriade di roghi che hanno devastato – in particolare – la città di Oristano e la sua provincia. Per questo motivo il cantante ha deciso di donare 10mila piantine di ulivo da distribuire in tutto il territorio. Un piccolo grande gesto per cui ha chiesto l’aiuto e la collaborazione della Croce Rossa locale. Salmo dona 10mila ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Maurizio Pisciottu ha lanel cuore. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando del famosoche ha deciso di dare nuovo vigoresua Regioneda una miriade di roghi che hanno devastato – in particolare – la città di Oristano e la sua provincia. Per questo motivo il cantante ha deciso diredi ulivo da distribuire in tutto il territorio. Un piccolo grande gesto per cui ha chiesto l’aiuto e la collaborazione della Croce Rossa locale....

