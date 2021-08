Il pil va bene | ma il terreno da recuperare è ancora tanto

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 agosto 2021) Boom economico”, “il pil dell’Italia corre più di Francia e Germania”, “corsa del pil, Italia batte Germania”. Non sono i post di un partito nazionalista al governo, né i titoli di un tabloid, ma quelli del principale giornale finanziario ed economico del paese. Partiamo dalle nuove stime del Fondo monetario internazionale, che ha aggiornato il suo World Economic Outlook. Come già accaduto per le stime della Commissione europea, alcuni giornalisti e commentatori economici hanno gioito del fatto che il pil italiano crescerà nel 2021 più di quello tedesco. Secondo l’Fmi, nel 2021 la crescita italiana raggiungerà il +4,9 per cento, mentre quella tedesca solo il 3,6. Da qui i titoloni e ...