"Il peggior attacco hacker della storia". Regione Lazio in ostaggio, timori a livello nazionale: "Da che nazione hanno colpito" (Di lunedì 2 agosto 2021) È ancora in corso il più grave attacco hacker mai avvenuto nella storia d'Italia. Si tratta dell'attacco alla Regione Lazio: un gruppo di pirati informatici ha infatti preso in ostaggio i dati sanitari di tutti i cittadini, comprese le più alte cariche dello Stato e i principali nomi della nostra politica). Tra i dati hackerati i seguenti: anamnesi, storia sanitaria personale, malattie particolari. I nostri servizi di intelligence parlano di questo attacco come “il più pericoloso e delicato mai visto in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) È ancora in corso il più gravemai avvenuto nellad'Italia. Si tratta dell'alla: un gruppo di pirati informatici ha infatti preso ini dati sanitari di tutti i cittadini, comprese le più alte cariche dello Stato e i principali nominostra politica). Tra i datiati i seguenti: anamnesi,sanitaria personale, malattie particolari. I nostri servizi di intelligence parlano di questocome “il più pericoloso e delicato mai visto in ...

Attacco hacker alla Regione Lazio: bloccate tutte le attività, non solo i vaccini Polizia postale al lavoro per individuare i responsabili del malware che ha paralizzato non solo la campagna vaccinale ma anche le attività di tutti gli altri settori, compresi gli appalti pubblici e ...

