Il Paradiso delle Signore, novità 6^ stagione: Armando senza magazzinieri (Di lunedì 2 agosto 2021) Le porte de Il Paradiso delle Signore stanno per spalancarsi di nuovo. A settembre le Veneri, Vittorio Conti, Adelaide, Umberto e tanti personaggi torneranno a tenere compagnia il pubblico spettatore negli intensi pomeriggi di Rai 1. Non mancheranno tante nuove situazioni e nell'aria c'è odore di cambiamenti. Il direttore del Grande Magazzino milanese, incassata la delusione d'amore con Marta, cercherà di distrarsi attraverso il lavoro. Sarà così che nascerà una rivista mensile e pare proprio che ad occuparsene sarà la cognata Beatrice Conti. Quest'ultima collaborerà con un storico personaggio che farà ritorno a Milano dopo una lunga ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 2 agosto 2021) Le porte de Ilstanno per spalancarsi di nuovo. A settembre le Veneri, Vittorio Conti, Adelaide, Umberto e tanti personaggi torneranno a tenere compagnia il pubblico spettatore negli intensi pomeriggi di Rai 1. Non mancheranno tante nuove situazioni e nell'aria c'è odore di cambiamenti. Il direttore del Grande Magazzino milanese, incassata la delusione d'amore con Marta, cercherà di distrarsi attraverso il lavoro. Sarà così che nascerà una rivista mensile e pare proprio che ad occuparsene sarà la cognata Beatrice Conti. Quest'ultima collaborerà con un storico personaggio che farà ritorno a Milano dopo una lunga ...

Advertising

rapline901 : Ultima settimana di lavoro prima delle ferie. Ce la posso fare. Ce la posso fare? NO! Prevedo grandi evocazioni di… - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: Vittorio fa i conti con il passato, Tina sola - RTonyii : RT @___quindi___: La bocca delle donne è stata disegnata da un angelo e colorata da un demone... Ecco perché in essa , si fondano le gioie… - Roma_Shah11 : RT @Italia: Benvenuti a #SestriLevante, una delle località più suggestive della riviera di levante. Le casette colorate in riva al mare, gl… - ___quindi___ : La bocca delle donne è stata disegnata da un angelo e colorata da un demone... Ecco perché in essa , si fondano le… -