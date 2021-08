Il mondo in fiamme dalla Siberia alla Sardegna: «Colpa del riscaldamento globale» (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre una delle più intense ondate di caldo degli ultimi decenni ha colpito l’Europa sudorientale, l’emergenza incendi sta diventando sempre più preoccupante. I roghi hanno devastato la Pineta Dannunziana, 53 ettari, vicino a una spiaggia a Pescara, in Abruzzo: almeno cinque persone sono rimaste ferite e i turisti e i residenti evacuati. Il vento caldo, intanto, continua a riattizzare il fuoco. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Mentre una delle più intense ondate di caldo degli ultimi decenni ha colpito l’Europa sudorientale, l’emergenza incendi sta diventando sempre più preoccupante. I roghi hanno devastato la Pineta Dannunziana, 53 ettari, vicino a una spiaggia a Pescara, in Abruzzo: almeno cinque persone sono rimaste ferite e i turisti e i residenti evacuati. Il vento caldo, intanto, continua a riattizzare il fuoco.

