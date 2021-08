Il miglioramento della fiducia come sfida per una duratura ripresa post-Covid (Di lunedì 2 agosto 2021) “Viva l’Italia…l’Italia che non ha paura”. Guardando gli ultimi dati sull’incremento del PIL nel secondo semestre 2021 vengono in mente le parole della canzone di Francesco De Gregori: campione d’Europa per tasso di incremento (+ 2,7% sul primo trimestre 2021) meglio di Germania e Francia e poco dietro solo alla Spagna (che ha fatto 2,8%, ma produce la metà del Bel Paese). Forse oggi De Gregori completerebbe i suoi versi con “Viva l’Italia che reagisce ed è resiliente”, l’Italia che soffre e ha fiducia nel suo futuro! Si fiducia, perché nel mese di luglio le aspettative delle imprese segnano un recupero per molti versi stupefacente: il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “Viva l’Italia…l’Italia che non ha paura”. Guardando gli ultimi dati sull’incremento del PIL nel secondo semestre 2021 vengono in mente le parolecanzone di Francesco De Gregori: campione d’Europa per tasso di incremento (+ 2,7% sul primo trimestre 2021) meglio di Germania e Francia e poco dietro solo alla Spagna (che ha fatto 2,8%, ma produce la metà del Bel Paese). Forse oggi De Gregori completerebbe i suoi versi con “Viva l’Italia che reagisce ed è resiliente”, l’Italia che soffre e hanel suo futuro! Si, perché nel mese di luglio le aspettative delle imprese segnano un recupero per molti versi stupefacente: il ...

Ultime Notizie dalla rete : miglioramento della Bologna, Logista licenzia 90 persone con un messaggio su Whatsapp 'I più anziani sono lì da 15 anni e ricordano bene cosa fosse il far west della logistica: 15/16 ... poi un netto miglioramento delle loro condizioni economiche, livelli di inquadramento adeguati, ...

PNRR, sfida lungo periodo passa per le riforme. Ecco perchè Obiettivo principale delle riforme, il miglioramento della qualità delle istituzioni. Da un punto di vista economico, questo miglioramento metterebbe in moto diversi meccanismi, che in definitiva ...

Il miglioramento della fiducia come sfida per una duratura ripresa post-Covid Nel mese di luglio le aspettative delle imprese segnano un recupero per molti versi stupefacente: il livello dell’indice è di 116,3 il valore più alto dal 2005! E in Europa è secondo solo a quello del ...

