Il lupo e l'agnello ovvero l'Invalsi e il docente. Lettera (Di lunedì 2 agosto 2021) Inviata da Enrico Maranzana - La presidente dell'Invalsi, prof. Anna Maria Ajello, intervistata da Repubblica, ha difeso l'operato dell'istituto da lei diretto. Ha inoltre precisato che all'origine dei deludenti risultati rilevati dai test sono da collocare gli insegnanti: "La loro formazione è ancora lacunosa, spesso i docenti non conoscono il concetto di valutazione, ogni volta dobbiamo rispiegarlo". L'articolo .

