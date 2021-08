Il green pass potrebbe essere nato già morto sotto il profilo giuridico? (Di lunedì 2 agosto 2021) E “la salvezza” contro questa misura potrebbe venire addirittura dall’Europa? Per quanto suoni paradossale, è una tesi tutt’altro che peregrina, benché surreale. Almeno se pensiamo a quante volte, negli ultimi due decenni, l’Unione europea ha significato per l’Italia una abdicazione alle proprie prerogative legislative sovrane. Eppure – una volta tanto – una norma europea verrà in soccorso di chiunque dovesse finire, suo malgrado, nella rete di divieti e sanzioni intessuta dal decreto legge licenziato dal Governo Draghi. Parliamo, ovviamente, di chi non ha ancora voluto sottoporsi al vaccino. E magari non vorrebbe neanche sottoporsi a tre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) E “la salvezza” contro questa misuravenire addirittura dall’Europa? Per quanto suoni paradossale, è una tesi tutt’altro che peregrina, benché surreale. Almeno se pensiamo a quante volte, negli ultimi due decenni, l’Unione europea ha significato per l’Italia una abdicazione alle proprie prerogative legislative sovrane. Eppure – una volta tanto – una norma europea verrà in soccorso di chiunque dovesse finire, suo malgrado, nella rete di divieti e sanzioni intessuta dal decreto legge licenziato dal Governo Draghi. Parliamo, ovviamente, di chi non ha ancora volutoporsi al vaccino. E magari non vorrebbe neancheporsi a tre ...

Advertising

Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - borghi_claudio : Lo spin quotidiano pro green pass del Corriere è rivoltante - borghi_claudio : Per tutti quelli che arrivano portandomi opinioni o dichiarazioni di questo o quel leghista: la posizione del Segre… - duemme6 : RT @florastr: In ristoratore a Viareggio dice dopo aver detto che farà uno sconto a chi ha fatto il vaccino e ha il green pass viene minacc… - lorenzhaus : RT @AzzurraBarbuto: Il Green pass ancora non è in vigore e già il governo pensa di estenderlo: senza certificato vietati pure treni, aerei,… -