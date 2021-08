Il grave incidente di Gianluigi Lentini – 2 agosto 1993 – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Gianluigi Lentini subisce un violento incidente d’auto il 2 agosto 1993. Da poco acquistato dal Milan, non tornerà più il giocatore di prima Gianluigi Lentini, nato a Carmagnola nel 1969, è stato tra gli anni 80 e l’inizio degli anni 90 una delle ali più forti nel panorama del calcio italiano. Cresciuto nel Torino, coi granata si mette in luce fino ad essere acquistato nel 1992 dallo stellare Milan di Silvio Berlusconi. Il 2 agosto 1993 sarà il giorno della svolta della sua carriera, ma in negativo. Il giocatore è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021)subisce un violentod’auto il 2. Da poco acquistato dal Milan, non tornerà più il giocatore di prima, nato a Carmagnola nel 1969, è stato tra gli anni 80 e l’inizio degli anni 90 una delle ali più forti nel panorama del calcio italiano. Cresciuto nel Torino, coi granata si mette in luce fino ad essere acquistato nel 1992 dallo stellare Milan di Silvio Berlusconi. Il 2sarà il giorno della svolta della sua carriera, ma in negativo. Il giocatore è ...

Advertising

infoitinterno : Reggio Calabria, ennesimo grave incidente stradale in via Marina: un ferito trasportato in ospedale. Le FOTO - tuttoggi : Grave incidente domenica sera poco dopo le 22 lungo la Flaminia alle... #cronaca #umbria - andreastoolbox : Incidente a Gallicano, sedicenne grave dopo lo scontro fra la sua moto e un'auto - Cronaca - TuttoMercatoWeb : 2 agosto 1993, grave incidente stradale per Lentini - TGEUR24 : ??++#Roma: incidente abbastanza grave in zona #Torrino altezza palazzo Vodafone????++ -