«Il giorno più bello», tutto sul primo film di Stefano De Martino (in cui sposa Fiammetta Cicogna) (Di lunedì 2 agosto 2021) Un abito bianco, i sorrisi. Stefano De Martino con un tre pezzi formale, scuro. Le foto pubblicate su Instagram sembrano dare adito alle speculazioni di un nuovo amore, culminate – addirittura – nell’organizzazione estemporanea di un matrimonio. Di vero, però, in quel che si è visto online c’è poco. Perché De Martino, con il suo completo elegante, si è sposato, sì, ma per finzione. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 agosto 2021) Un abito bianco, i sorrisi. Stefano De Martino con un tre pezzi formale, scuro. Le foto pubblicate su Instagram sembrano dare adito alle speculazioni di un nuovo amore, culminate – addirittura – nell’organizzazione estemporanea di un matrimonio. Di vero, però, in quel che si è visto online c’è poco. Perché De Martino, con il suo completo elegante, si è sposato, sì, ma per finzione.

giomalago : Un giorno magico, unico, indescrivibile. Avete corso più veloce del tempo e saltato più in alto dei sogni, regaland… - repubblica : Tokyo2020. Il vento di Jacobs, il volo di Tamberi: e' il giorno piu' grande di sempre dello sport italiano - Gazzetta_it : Malagò: 'Il giorno più bello dello sport italiano. Draghi al telefono era commosso' #Olimpiadi - GiovannaVanore : RT @sangioegiusupp: 14ª su RTL 102.5 nella settimanale, possiamo fare di più. alle 12 si riaprono le votazioni. vi ricordo sempre un voto… - PaoloTarchi_63 : Oggi non scherzerò. Oggi non farò battute. Oggi sarò serio. È un impegno preso con me stesso da quel #2agosto. A… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno più La Rai non dimentica la strage di Bologna ... Una mattina d'agosto , con ospiti, testimonianze, e le immagini di quel giorno. La redazione della ... dopo Bologna, è stata la regione che ha avuto più vittime, sette. A Rai5 , invece, il compito di ...

Perché il prezzo del petrolio è di nuovo in calo? I motivi sono tre ...il livello più basso da gennaio 2020. In tale contesto, l' OPEC e gli alleati hanno ampiamente seguito i piani per ridurre i limiti di approvvigionamento, con un extra di 400.000 barili al giorno da ...

