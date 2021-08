Il dramma di Scialpi | “Fatemi fare anche il cameriere | non ho soldi”

Leggi su ck12

(Di lunedì 2 agosto 2021)racconta di aver investito tutto nell’ultimo progetto ma che iarriveranno tra mesi: cos’ha chiesto Shalpy (screen YouTube)Da Rocking Rolling a Pregherei, questi alcuni dei successi degli anni ’80 di(notocome Shalpy), il cantante 58enne – tra i protagonisti di una nuova puntata ‘sanremese’ di Techetechete su Raiuno, in onda oggi 2 agosto – che fa untico appello per la condizione nella quale si trova ora. Dice che fa parte di quella grande parte di persone che non viene considerata né dallo Stato né dall’immaginario collettivo. La crisi del mondo dello ...