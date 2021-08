"Il diritto che ho rubato a mia figlia": la drammatica confessione di Armando Incarnato (Di lunedì 2 agosto 2021) Armando Incarnato torna a far parlare di sé. Ora il volto di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - si racconta ai microfoni del magazine del programma, ma lo fa senza parlare di tronisti o corteggiatori. Incarnato parla solo di sua figlia, di cui si sa pochissimo visto che non ne parla mai. Lui, tra l'altro, è un padre separato come tantissimi altri in Italia. E racconta: “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva il diritto di vivere con il padre e la madre e io quel diritto gliel'ho tolto. L'ho tolto a lei, l'ho tolto alla madre e l'ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021)torna a far parlare di sé. Ora il volto di Uomini e Donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - si racconta ai microfoni del magazine del programma, ma lo fa senza parlare di tronisti o corteggiatori.parla solo di sua, di cui si sa pochissimo visto che non ne parla mai. Lui, tra l'altro, è un padre separato come tantissimi altri in Italia. E racconta: “Michelle avrebbe dovuto avere una famiglia unita. Aveva ildi vivere con il padre e la madre e io quelgliel'ho tolto. L'ho tolto a lei, l'ho tolto alla madre e l'ho ...

