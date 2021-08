Il CSKA Mosca avvisa il Milan: "Vlasic vuole giocare la Champions League ma serve un'offerta decente" (Di lunedì 2 agosto 2021) Il club moscovita lascerà partire il croato solo di fronte ad offerte congrue al suo valore di mercato. Milan avvisato. Leggi su 90min (Di lunedì 2 agosto 2021) Il club moscovita lascerà partire il croato solo di fronte ad offerte congrue al suo valore di mercato.to.

Advertising

AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Milan, il dg del #CskaMosca: '#Vlasic vuole lottare per la Champions, serve un'offerta decente. C'è interesse ma...' https:/… - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: #Milan, il dg del #CskaMosca: '#Vlasic vuole lottare per la Champions, serve un'offerta decente. C'è interesse ma...' https:/… - serieAnews_com : Il Milan continua a seguire Vlasic ma il Cska mette fretta ai rossoneri: 'Aspettiamo l'offerta' ?? - sportli26181512 : Milan, dg del Cska Mosca: 'Vlasic vuole la Champions, serve un'offerta decente. C'è interesse ma per ora...': Nikol… - cmdotcom : #Milan, il dg del #CskaMosca: '#Vlasic vuole lottare per la Champions, serve un'offerta decente. C'è interesse ma..… -