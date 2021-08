Il centro e il sud Italia sono ancora sconvolti dagli incendi (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: Twitter/Vigili del Fuoco)Stanno bruciando Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise e Marche. sono stati più di 800 gli incendi affrontati dai Vigili del Fuoco tra venerdì e sabato mattina, ma sono arrivati a 1500 solo domenica. Dal 15 giugno, gli interventi totali per gli incendi boschivi sono stati 37mila, durante una stagione in cui gli effetti del cambiamento climatico stanno causando eventi climatici estremi più intensi e devastanti del normale in tutto il mondo. Dopo la Siberia, il Canada, gli Stati Uniti e il Sudafrica, anche l’Italia si trova ... Leggi su wired (Di lunedì 2 agosto 2021) (foto: Twitter/Vigili del Fuoco)Stanno bruciando Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Molise e Marche.stati più di 800 gliaffrontati dai Vigili del Fuoco tra venerdì e sabato mattina, maarrivati a 1500 solo domenica. Dal 15 giugno, gli interventi totali per gliboschivistati 37mila, durante una stagione in cui gli effetti del cambiamento climatico stanno causando eventi climatici estremi più intensi e devastanti del normale in tutto il mondo. Dopo la Siberia, il Canada, gli Stati Uniti e il Sudafrica, anche l’si trova ...

