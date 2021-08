Il caffè costa 2 euro ma per lui è troppo caro: barista picchiato nel napoletano (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella mattinata odierna personale del Commissariato di P.S. di Pompei, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria il pluripregiudicato G.D.M., gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e lesioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella mattinata odierna personale del Commissariato di P.S. di Pompei, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, ha sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria il pluripregiudicato G.D.M., gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e lesioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

