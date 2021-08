I sospetti del Washington Post su Jacobs | A lui il beneficio del dubbio | all' atletica no

(Di lunedì 2 agosto 2021) La vittoria nei 100m alle Olimpiadi di Tokyo non ha reso tutti entusiasti. La stampa anglosassone, stavolta d’Oltreoceano, ha sollevato una grossa polemica sulla vittoria dell’atleta. Ilha definito Lamont Marcell, “l’italiano nato in Texas, dalle spalle larghe e dalla testa rasata, che ha scioccato il mondo”. Il quotidiano Usa mette inla genuinità della vittoria die, senza mai nominarlo esplicitamente, evoca il fantasma del doping. “Non è colpa dise la storia dell’fa sospettare dei miglioramenti improvvisi e ...

...percorso sollevando. Il tempo impiegato dal campione per battere i suoi avversari, il nuovo record europeo di 9,80 secondi, ha fatto storcere il naso a Matt Lawton, giornalista inglese...Leggi anche Jacobs, veleni eda Gb e Usa "Quando uno va forte escono sempre queste storie ...si è sempre dichiarato innocente e vittima di un complotto come confermato da una sentenza...Il velocista azzurro, l’uomo più veloce del mondo, viene celebrato da tutti. Ma tra i media stranieri non manca chi si lascia andare a insinuazioni ..."Non è colpa di Jacobs se la storia dell’atletica fa sospettare dei miglioramenti improvvisi e immensi. Molti campioni a sorpresa poi si sono rivelati dei truffatori" ...