I ripescaggi di Serie B: oggi la sentenza sul Chievo, tutti i possibili scenari (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ una giornata importante per quanto riguarda il campionato di Serie B. E’ infatti prevista per oggi la discussione al Tar sul ricorso presentato dal Chievo per quanto riguarda l’iscrizione al prossimo torneo cadetto. L’appuntamento è per le 16.30, la sentenza è prevista in serata. E’ una situazione delicata per il Chievo che si gioca le ultime chance per rientrare in corsa, ma le possibilità di ribaltare il verdetto sono ridotte al lumicino. Il club ha ancora alcune carte da giocare ed è sicuro della regolarità della domanda di iscrizione. Gli scenari sono due. Se viene ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ una giornata importante per quanto riguarda il campionato diB. E’ infatti prevista perla discussione al Tar sul ricorso presentato dalper quanto riguarda l’iscrizione al prossimo torneo cadetto. L’appuntamento è per le 16.30, laè prevista in serata. E’ una situazione delicata per ilche si gioca le ultime chance per rientrare in corsa, ma letà di ribaltare il verdetto sono ridotte al lumicino. Il club ha ancora alcune carte da giocare ed è sicuro della regolarità della domanda di iscrizione. Glisono due. Se viene ...

