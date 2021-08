I festival letterali locali

Leggi su freeskipper

(Di lunedì 2 agosto 2021) di Yvan Rettore. In uno Stato in cui si legge sempre meno e che risulta essere fra gli ultimi in Europa come numero complessivo di lettori (tanto che ormai in Italia si parla di analfabetismo funzionale dilagante) ci sono però un numero esagerato (e in crescita) di concorsi letterari. Diversi sono di tutto rispetto