I Carabinieri ' reclutano' gli studenti per la tutela dell' ambiente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri reclutano

Yahoo Finanza

... alle 10.15, presso la Riserva Naturale Statale di "Montedimezzo", a Vastogirardi (Isernia), sede del locale RepartoBiodiversità, il conferimento da parte dell'Arma deidel ...... sotto la direzione di questa Procura, dai Reparti territoriali dell'Arma deie della ... i qualiquotidianamente decine di cittadini, per lo più extracomunitari - sovente di sesso ...Carabinieri e scuola insieme per un’alleanza educativa all’insegna dei valori e della sostenibilità. Avrà infatti luogo mercoledì 4 agosto, alle 10.15, presso la Riserva Naturale Statale di “Montedime ...Per tamponare all'improvvisa mancanza di alcuni anestesisti, in attesa che l'Asp di Cosenza indica un concorso. Lo dichiara il sindaco Maria Rosaria Succurro ...