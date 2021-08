Hockey prato | Olimpiadi Tokyo | Olanda-Gran Bretagna e India-Argentina | le semifinali femminili

(Di lunedì 2 agosto 2021) Si sono delineate ledel torneo femminile alledi. Nella prima si affronteranno, mentre nella seconda ci sarà lo scontro traed. Tutto molto facile per l’che ha superato con un netto 3-0 la Nuova Zelanda ed ora se la vedrà contro la, che è uscita vincitrice dal quarto di finale più spettacolare. Le britanniche, infatti, hanno superato solo ai rigori la Spagna, dopo che i quattro tempi regolamentari si erano chiusi in ...

Advertising

Billa42_ : Hockey su prato femminile: risultati quarti di finale - ikimiky : (Quanto vorrei vedermi un po' di hockey su prato olimpico, quanto). - limitless271828 : Le Olimpiadi sono quell'evento emozionante, che ti permette di passare dalla ginnastica artistica all'hockey su prato con un clic - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | 'L'amore vince sempre'. Il Cio ha detto sì alla fascia arcobaleno, e la capitana della nazionale tedesca di h… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Come stanno andando le cose nel torneo femminile di #Hockey su prato? ????Argentina e ????India hanno già conquistato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato

OA Sport

... il principe Carlo ha sempre giocato a polo, il principe Harry è stato nella squadra di rugby di Eton e la duchessa di Cambridge è un'abile giocatrice disu; per non parlare del principe ...... al nuoto, alla vela, al tennis, al canottaggio , e a tutte le discipline anche quelle più di nicchia come la danza sportiva o l'su, nonchè, appunto, all'atletica. L'atletica leggera ...Si sono delineate le semifinali del torneo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Nella prima si affronteranno Olanda e Gran Bretagna, mentre nella seconda ci sarà lo scontro tra India ed Argentina. Tutto ...Entra nelle fasi decisive il torneo di hockey su prato a livello femminile alle Olimpiadi di Tokyo. È scattata oggi, infatti, la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale. I primi due si son ...